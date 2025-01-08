Более 57 тысяч семей в Новосибирской области получили областной семейный капитал

Начиная с 2012 года, количество получивших сертификаты ежемесячно увеличивается.

В Новосибирской области выдано более 57 тысяч сертификатов на областной семейный капитал. Об этом сообщило министерство труда и социального развития региона.

Программа действует с 2012 года, и количество семей, получивших сертификаты, продолжает расти. Размер финансовой поддержки в 2024 году составляет 154 344 рубля.

Семьи используют средства капитала для улучшения жилищных условий, покупки автомобиля, оплаты обучения, приобретения компьютеров, сельскохозяйственной техники, а также на единовременные выплаты для детей с инвалидностью.

Программа доступна только семьям, в которых родился третий ребенок.