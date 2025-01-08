Двойная индексация пенсий ждёт жителей Новосибирска в 2025 году

В связи с опережающими темпами инфляции правительство РФ приняло решение о доиндексации пенсионных выплат.

Меры поддержки социально-чувствительной категории россиян совершенствуются каждый год. В Новом 2025 году руководство нашей страны оставило за собой право доиндексировать пенсии к текущему уровню инфляционных процессов.

Именно эта финансово-экономическая тенденция в значительной степени влияет на ценообразование и провоцирует рост стоимости основных товаров и услуг.

В подобных ситуация страдает, прежде всего, социально-чувствительная категория населения, доход которой ограничивается пенсионными выплатами.

В январе нового года пожилые россияне уже получили повышенные пособия. Их пересчитали относительно прогнозируемого уровня инфляции – 7,3 % (примерно 1 600 рублей ежемесячно).

К февралю, когда Росстат предоставит годовые расчёты фактического уровня инфляционных состоятся повторный перерастёт пенсий. Эксперты уже назвали его «доиндексацией».

По предварительным прогнозам этот показатель поднимется до 9,6 %, а правительство компенсирует разницу с январским уровнем в 7,3 %. В денежном выражении – около 500 рублей ежемесячно.

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, как началась пенсионная реформа с жесткими требованиями.