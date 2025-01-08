МЧС: Рождество в Новосибирской области прошло спокойно

В Новосибирской области празднование Рождества Христова прошло без серьезных инцидентов.

Оперативные службы обеспечили безопасность на всех мероприятиях и своевременно реагировали на возникающие вызовы. Об этом сообщили в МЧС.

За сутки с 6 по 7 января пожарно-спасательные подразделения региона семь раз выезжали на тушение пожаров и столько же раз ликвидировали последствия ДТП. Общая обстановка оставалась стабильной.

В регионе состоялось 136 праздничных мероприятий, которые посетили тысячи жителей. За порядком и безопасностью следили 332 сотрудника оперативных служб. Благодаря их слаженной работе происшествий на мероприятиях удалось избежать.

Также под контролем спасателей проходит первенство города Новосибирска по парусному спорту «Рождественские старты». В соревнованиях участвуют 40 спортсменов.

Спасательные службы региона напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: не оставлять без присмотра зажженные свечи, отключать электроприборы на ночь и при уходе из дома, а также оборудовать жилье пожарным извещателем и огнетушителем.