Около-военное высказывание министра государственной безопасности ДНР Андрея Пенчука спровоцировало новую волну слухов о мобилизации в нашей стране.

Третий год подряд общественность тонко реагирует на любую информацию о мобилизации. Поводы к обострению этого вопроса всегда разные, но все они около-военные.

В январе наступившего 2025 года таким «спусковым» механизмом стало заявление министра госбезопасности ДНР Андрея Пенчука о необходимости всеобщей мобилизации.

Разъяснения по этой чувствительной теме дал на этот раз новосибирский опытный военный аналитик Александр Чугай. В интервью нашему порталу он напомнил очевидные факты – СВО приближается к завершающей фазе, потому слухи о полной мобилизации не имеют под собой основания.

По устойчивому мнению эксперта, добровольцы, подписывающие контракты с Минобороны РФ в большом количестве, успешно справляются с выполнением текущих боевых на линии боевого соприкосновения на Украине. Чугай уверенно заявил, что не следует ожидать объявления о полном призыве.

Отметим, «Сиб.фм» ранее публиковал новые предсказания экстрасенсов о дате завершения СВО.