МВД Новосибирска составило ТОП районов-лидеров по числу убийств

В столице Западной Сибири три «очага» преступности значатся в списке самых криминогенных районов.

Часть тяжких преступлений, совершённых на территории самых «опасных» районов Новосибирска, остаются многие годы нераскрытыми.

По аналитическим сведениям Главного управления регионального МВД, по состоянию на финал 2024 года более пятисот преступлений остаются нераскрытыми.

Большая часть таких тяжких преступлений совершается, чаще всего в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города. Этот ТОП остаётся неизменным с 2000 года, уверяют специалисты ГУ МВД.

Среди основных причин-провокаторов преступности сибирские полицейские выделили бытовые конфликты на почве употребления алкогольной продукции.

Напомним, ранее «Сиб.фм» освещал тему самых громких преступлений последних десятилетий.