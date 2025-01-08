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общество

Народные приметы 8 января: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: Pexels.com

8 января по народному календарю отмечается День повитух, также известный как Бабьи каши. Этот день посвящен женщинам, помогавшим при родах, а также роженицам.

На следующий день после Рождества Христова Православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, прославляя Богоматерь.

В традициях этого дня варили каши и угощали гостей. В некоторых регионах посещали недавно родивших женщин, принося им пироги.

Женщины приходили к повитухам, показывали им детей, благодарили за помощь и вручали подарки. Повитуха, как правило, передавала свои навыки по наследству и иногда совмещала свою деятельность со знахарством.

8 января продолжаются Святки, во время которых гадали на свадьбу, урожай и будущее.

В этот день существовали запреты:

• Нельзя ругаться и ссориться, особенно с теми, кто помогает при родах.

• Запрещено отказывать беременным женщинам.

• Нельзя показывать новорожденных незнакомцам до 40 дней с момента рождения.

• Под запретом были шитье, вязание и другие виды рукоделия, а также домашние работы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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