Новосибирский певец Митя Фомин поделился воспоминаниями о новогодних традициях

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал в своем блоге о семейных традициях празднования Нового года.

По его словам, в его семье каждый год праздник начинался с установки настоящей живой ёлки, которую накануне приносил отец. В Сибири это было принято, и чаще всего выбирали пихту.

Дерево ставили в пятилитровую банку из-под огурцов и закрепляли ствол веревками. Такая ёлка могла простоять в доме до марта, вызывая как радость, так и определенные неудобства.

Кроме воспоминаний, Митя Фомин поделился мыслями о важности позитивного отношения к жизни. Он отметил, что регулярные тренировки, правильное питание и вера в лучшее помогают ему поддерживать хорошую физическую форму.