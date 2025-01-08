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вчера 23:25
общество

Новосибирский певец Митя Фомин поделился воспоминаниями о новогодних традициях

Фото: соцсети Мити Фомина

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал в своем блоге о семейных традициях празднования Нового года.

По его словам, в его семье каждый год праздник начинался с установки настоящей живой ёлки, которую накануне приносил отец. В Сибири это было принято, и чаще всего выбирали пихту.

Дерево ставили в пятилитровую банку из-под огурцов и закрепляли ствол веревками. Такая ёлка могла простоять в доме до марта, вызывая как радость, так и определенные неудобства.

Кроме воспоминаний, Митя Фомин поделился мыслями о важности позитивного отношения к жизни. Он отметил, что регулярные тренировки, правильное питание и вера в лучшее помогают ему поддерживать хорошую физическую форму.

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Игорь Кириченко
Журналист

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