Новосибирским водителям запретят есть и пить за рулём

Список помех при вождении автомобиля будет расширен популярными напитками, электронными сигаретами и едой для перекуса.

Бурю волнений и обсуждений в Сети в начале нового 2025 года вызвала законодательная инициатива о расширении списка запрещённых предметов во время вождения автомобилями.

Согласно действующим нормам, а точнее пункту 2.7 ПДД, водителю запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67).

Именно эту часть ПДД законодатели планируют расширить запретом на употребление напитков из бутылки или стаканчика, еды, а также курением любых видов сигарет (в том числе и электронных). Всё это, наряду с мобильными телефонами, будет считаться помехой.

Фиксировать соблюдение новых норм, по задумке инициаторов, будут уличные камеры видеофиксации.

«Проект поправок уже прошёл согласование и готовится к подписанию. Любое действие, которое камера распознает как помеху в руках водителя, будет считаться нарушением и влечь за собой штраф», цитирует один из популярных телеграмм-каналов слова вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Ранее портал «Сиб.фм» информировал, что с 1 января 2025 года в России увеличатся штрафы за нарушения ПДД.