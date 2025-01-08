Новосибирское бюро Русфонда помогает больным детям и сотрудничает с клиниками

Они объясняют родителям, в какую клинику обратиться.

В Новосибирском бюро Русфонда рассказали о поддержке, которую оказывают больным детям и их семьям. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

Сотрудники фонда консультируют родителей, помогая выбрать подходящую клинику. Русфонд сотрудничает с Центром семейной медицины, медицинским центром «Кругозор» и детским реабилитационным центром «Шаг вперед. Томск».

Основная задача сотрудников – проверка медицинских документов и уточнение формулировки обращения.

Также фонд организовал доставку антисептиков и средств индивидуальной защиты для врачей клинической районной больницы № 1.