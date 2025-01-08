Опубликован рейтинг самых дорогих автомобилей люксового сегмента в Новосибирской области

С начала 2024 года в Новосибирской области составлен рейтинг самых дорогих автомобилей категории «люкс», купленных на первичном и вторичном рынках.

Среди новых автомобилей первым стал Porsche 911 стоимостью 79 миллионов рублей. На втором месте — Porsche Cayenne за 41,5 миллиона рублей, на третьем — Land Rover Range Rover, приобретённый за 29,9 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

На вторичном рынке самой дорогой покупкой стал Rolls-Royce Cullinan, проданный за 57,5 миллиона рублей. Второе место занял Rolls-Royce Wraith за 45 миллионов рублей, третье — Mercedes G Klasse AMG стоимостью 38,5 миллиона рублей.

По словам Вадима Манькова, руководителя сектора регионального развития компании «Авто.ру», рынок люксовых автомобилей в регионе остаётся стабильным с умеренным ростом цен. Доля таких машин на вторичном рынке составляет около 1,5% от общего объёма продаж, а среди новых автомобилей — 2–3%. Эксперт отметил, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от экономической ситуации, курса валют и возможных изменений в утильсборе.