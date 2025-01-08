Под Новосибирском стадо лосей вышло к людям

Свидетельской съёмкой стаи взрослых особей поделились с городским пабликом жители посёлка Колывань Новосибирской области.

На кадрах с мобильного телефона отчётливо видно, как несколько взрослых лосей спокойно прогуливаются по окраине Кудряшовского бора. По закадровым словам сибирячки, она тревожится, что животные могут выйти на трассу, проходящую рядом.

На этом фоне она попросила водителей «соблюдать скоростной режим и беречь свои жизни и жизнь этих прекрасных животных».

Новосибирцы живо комментируют эту видеозапись. Некоторые из них уверяют, что в районе Кудряшовского бора лоси частенько переходят дорогу, потому они привыкли сбрасывать скорость на таких участках.

· «Если лось ломанет не перерез, никакой скоростной режим и пресвятая Троица тебе не поможет».

· «Это очень опасно, я как-то достал ружье из машины, чтобы лось в лес убежал от выстрела, а он на меня кинулся еле ноги у нёс».

Напомним, ранее «Сиб.фм» писал о том, что новосибирцы стали чаще замечать уток на дорогах города.