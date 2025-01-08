Министерство обороны Российской Федерации опубликовало оперативную сводку о ходе проведения специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Орешанка, Гранов и Ветеринарное. Уничтожено до 65 военнослужащих противника, несколько единиц техники и артиллерийских орудий.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в районах Зеленый Гай, Петропавловка и Новоегоровка. Противник потерял до 580 военнослужащих, а также несколько артиллерийских систем и бронетехники.

На Донецком направлении группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Северск, Предтечино, Дачное и Белогоровка. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, танк, бронетехнику и артиллерийские установки.

Группировка войск «Центр» вела активные действия в Донецкой Народной Республике, нанеся удары по формированиям ВСУ, теробороны и других подразделений. Отражено 12 контратак. Потери противника составили до 510 военнослужащих и значительное количество техники.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника в районах Нескучное, Великая Новоселка и других. Противник потерял до 155 военнослужащих и несколько единиц артиллерийского и автомобильного оборудования.

На Запорожском направлении группировка «Днепр» нанесла поражение пехотной бригаде ВСУ, уничтожив до 80 военнослужащих и склад боеприпасов.

Средствами ПВО уничтожено шесть ракет HIMARS и 50 беспилотников.

С начала операции уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч беспилотников, а также значительное количество техники и вооружения противника.