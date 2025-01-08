79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
09 января, 00:06
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
09 января, 00:06
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
вчера 22:30
общество

Рейсы из Алматы в Новосибирск задержаны из-за погодных условий

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Причиной задержки стали обильный снегопад и туман.

Пассажиры из Алматы не могут вылететь в Новосибирск из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает портал finance.digitalbusiness.kz.

Задержки вылетов также затронули рейсы из Алматы в Шымкент, Астану, Актау и Атырау. Причиной стали обильный снегопад и туман, которые помешали работе аэропорта 8 января. Рейсы перенесены на более позднее время.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах в Алматы, из-за чего коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в