Ещё один налоговый вычет и публичный реестр работодателей. Опубликован список нововведений в январе в России

Повышенный НДФЛ, невозможность купить сим-карту без подтверждения личности, новые сложности для мигрантов, желающих вступить в фиктивный брак. Что еще ждет россиян и приезжих в 2025 году?

Сиб.фм изучил основные законы, которые вступят в силу в считанные дни – сразу после наступления Нового года. 1 января и новые законы принесут немало забот мигрантам, а также новые правила для тех россиян, которые трудятся в России и платят 13% в налоговую.

1. Вводится прогрессивная система НДФЛ с диапазоном ставок от 13% до 22%. Обычная ставка в 13% останется для тех, чьи доходы не превышают 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч ежемесячно). Для доходов, превышающих этот порог, налог будет взиматься по более высокой ставке (15%, 18%, 20% или 22% в зависимости от дохода).

Участники СВО, а также граждане, получающие дополнительные выплаты за работу в северных и других регионах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, не будут платить повышенный НДФЛ (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

Также вводятся новые налоговые вычеты для семей с низким доходом, имеющих детей, и за выполнение нормативов ГТО (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

2. Прекращается возможность удаленной выдачи сим-карт для иностранных граждан: они обязаны будут сначала пройти идентификацию посредством биометрии, лично посетив офис оператора связи. Также будет запрещено оформлять более десяти абонентских номеров на одного иностранца (закон от 8 августа 2024 г. № 303-ФЗ).

Расширяется список лиц, которые обязаны пройти государственную геномную регистрацию: с января в него включаются все подвергнутые административному аресту.

До этого регистрация касалась только подозреваемых в преступлениях или осуждённых к лишению свободы (закон от 6 февраля 2023 г. № 8-ФЗ).

3. Будет создан публичный реестр работодателей, замеченных в нелегальной занятости работников. Вести реестр будет Роструд (постановление Правительства от 21 февраля 2024 г. № 194).

4.Устанавливаются единые стандарты для назначения и предоставления мер социальной защиты: назначения будут осуществляться в электронном формате через Единую цифровую платформу в социальной сфере и взаимодействие с государственными информационными системами.

Заявления на получение выплат и льгот можно подавать через «Госуслуги» или МФЦ.

В отдельных случаях выплаты назначаются автоматически (пенсии по инвалидности, социальные доплаты до прожиточного минимума, социальные пенсии по старости, пенсии детям в случае потери кормильца).

Решение о назначении будет выноситься не позднее второго рабочего дня после получения всех необходимых документов (постановление Правительства от 3 мая 2024 г. № 564).

5. С 25 января порядок получения иностранцами разрешения на временное проживание в России будет усложнён: фиктивные браки с россиянами уже не будут основанием для получения разрешения, которое будет выдаваться не ранее чем через три года после заключения брака.

Если брак признается недействительным или расторгается, разрешение будет аннулировано (закон от 26 октября 2024 г. N 358-ФЗ).

Ранее Сиб.фм сообщал, что стал известен прогноз погоды на январь-2025 в Новосибирске.