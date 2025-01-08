Семь пожаров, ДТП и мышьяк в питьевой воде – сводка МЧС Новосибирской области от 8 января 2025

Главное управление МЧС России по Новосибирской области опубликовало оперативную информацию о текущей ситуации на территории региона.

Согласно обновлённым данным официального портала ГУ МЧС по Новосибирской области, за сутки произошло 7 пожаров (2 — в городе, 5 — в области) и столько же дорожно-транспортных происшествий.

При этом на водных бассейнах происшествий не произошло, а дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии.

Однако расслабляться новосибирским спасателям не приходится. Пока действует режим «повышенной готовности» сотрудники несут службу в усиленном режиме.

Суточная сводка содержит немало тревожных позиций:

· в деревне Сизёво Барабинского района и в посёлке Горькое Озеро Здвинского района вышли из строя водозаборные скважины;

· на территории г. Искитим обрушилось потолочное перекрытие в многоквартирном жилом доме;

· превышение ПДК мышьяка в воде из скважин обнаружено в нескольких населённых пунктах Ордынского района.

Все ситуации взяты под контроль местных властей, которые предпринимают все необходимые в подобных случаях меры.

Ранее «Сиб.фм» писал, как сотрудники МЧС за сутки потушили 10 пожаров в Новосибирске.