В Новосибирске на неделе ожидаются морозы до -15 градусов

До конца недели в Новосибирске будут снег и морозы.

В Новосибирске до воскресенья этой недели ожидаются морозы и снег. Такие данные приводит Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В среду, 8 января, в мегаполисе ожидается -6 градусов днем и -8 ночью. Также будет идти снег. Порывы ветра составят 6 м/с.

В четверг, 9 января, ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -10 градусов, а ночью -15 градусов. Порывы ветра увеличатся до 10 м/с.

В пятницу, 10 января, в Новосибирске будет -4 градуса в дневное время суток. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов. Также ожидается небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

В субботу, 11 января, ожидается -4 градуса днем и -7 ночью. Порывы ветра составят 11 м/с. Также ожидается снег.

В воскресенье, 12 января, днем будет -7 градусов мороза. Ночью температура опустится до -9 градусов. Ожидается снег. Порывы ветра будут достигать 7 м/с.