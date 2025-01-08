В Новосибирске организовали праздничный концерт для бойцов СВО

2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества.

В честь этого в Новосибирске проходят концерты для бойцов спецоперации, которые проходят лечение в военном госпитале. Врачи и военнослужащие отмечают, что даже после ранений у бойцов сохраняется боевой настрой. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Народный ансамбль выступает в госпитале, исполняя песни и танцы, которые помогают ветеранам СВО отдохнуть и восстановиться после тяжёлых испытаний на фронте.

Один из ветеранов, штурмовик Дмитрий Багмет, перенёс три ранения, в том числе тяжёлое от сброса с вражеского дрона под Авдеевкой, которое привело к пробитому лёгкому и инфаркту. Несмотря на это, Дмитрий сохраняет боевой дух и делится своим опытом восстановления.

В 2024 году бойцы освободили 4,5 тысячи квадратных километров, что в 15 раз больше, чем в 2023 году. Главврач Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн № 2 Людмила Канунникова отметила, что для бойцов важен не только физический, но и психологический отдых.

Дмитрий планирует вернуться к своему хобби – фотографии, а также воспитывать детей, все из которых занимаются спортом.