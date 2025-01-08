В Новосибирске появились зимние локации для любителей тишины

Новогодние локации столицы Западной Сибири в период зимних каникул отличаются сутолокой и переполненностью. Однако эксперты отыскали пять тихих и малолюдных мест для прогулок.

Праздничную и сказочную атмосферу без яркой иллюминации и толпы людей можно отыскать в непосредственной близости от Новосибирска. Наши коллеги из «BFM-Новосибирск» составили ТОП-5 таких локаций, основанный на опросе читателей сетевого издания.

1. Церковь Серафима Саровского 1912 года постройки в селе Турнаево (Болотнинский район): кроме храма «Сибирские Кижи» сибиряки отметили чистый воздух, хорошо расчищенные дороги без реагентов, снеговики у каждого дома в селе и большое количество упитанных котов.

2. Замерзающий водопад в селе Карпысак (Тогучинский район): падающая вода замерзает причудливым образом, а окружающие просторы дают отдых для уставших глаз городского жителя.

3. Снежная колокольня и Рождественский фестиваль снежных скульптур в Краснообске: колокольня сделана из снега, колокола в ней настоящие и детям разрешают в них звонить.

4. Бескрайний каток на Новосибирское водохранилище.

5. Вязаное граффити в «Тёплом Павловском сквере» калининского района Новосибирска: деревья укутаны в шарфы, шали и вязаные костюмы, а в сквере регулярно проводятся фотосессии.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее публиковал топ-8 мест для активного отдыха и занятий спорта зимой в Новосибирске.