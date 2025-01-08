В Новосибирске разыскивают женщину, покинувшую больницу скорой медицинской помощи №2 в Октябрьском районе.

Инцидент произошел 8 января на улице Тургенева. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, которые начали проверку.

Как стало известно, пациентка находилась в хирургическом отделении медучреждения. Ее исчезновение заметили сотрудники больницы и обратились в полицию. По данным очевидцев, женщина могла направиться в сторону улицы Бориса Богаткова.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила факт поступления заявления о побеге.