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общество

В Новосибирске разыскивают женщину, покинувшую больницу

Фото: Pexels.com

В Новосибирске разыскивают женщину, покинувшую больницу скорой медицинской помощи №2 в Октябрьском районе.

Инцидент произошел 8 января на улице Тургенева. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, которые начали проверку.

Как стало известно, пациентка находилась в хирургическом отделении медучреждения. Ее исчезновение заметили сотрудники больницы и обратились в полицию. По данным очевидцев, женщина могла направиться в сторону улицы Бориса Богаткова.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила факт поступления заявления о побеге.

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Игорь Кириченко
Журналист

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