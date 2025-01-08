В Новосибирске спасатели помогли упавшей в парке «Арена» женщине

В среду, 8 января, в парке «Арена» спасатели МАСС оказали помощь женщине, которая поскользнулась рядом с катком.

Женщина 1941 года рождения упала и получила травмы спины и колена. Спасатели оперативно уложили её на носилки и перенесли в тёплое место, где она ожидала прибытия скорой помощи.

Пока врачи были в пути, спасатели оказали первую помощь. После этого пострадавшую аккуратно транспортировали в автомобиль скорой помощи.

С целью предотвращения подобных инцидентов зимой важно соблюдать меры предосторожности. Одним из эффективных средств защиты являются ледоступы. Эти устройства, надеваемые на обувь, улучшают сцепление с ледяной поверхностью, предотвращая падения и травмы.