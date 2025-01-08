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общество

В Новосибирской области увеличилось число пострадавших в ДТП

Фото: Сиб.фм

В основном ДТП происходят на федеральных трассах.

В Новосибирской области за первую неделю 2025 года количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Согласно данным ведомства, четыре человека были эвакуированы вертолетом санитарной авиации из районов области. Также отмечается, что травмы, полученные в результате ДТП, стали более тяжелыми.

Основная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована на федеральных трассах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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