В Новосибирской области увеличилось число пострадавших в ДТП

В основном ДТП происходят на федеральных трассах.

В Новосибирской области за первую неделю 2025 года количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Согласно данным ведомства, четыре человека были эвакуированы вертолетом санитарной авиации из районов области. Также отмечается, что травмы, полученные в результате ДТП, стали более тяжелыми.

Основная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована на федеральных трассах.