Ветви пихты начали распускаться в доме жительницы Новосибирска

Жительница Новосибирска Елена рассказала о необычном явлении с ветками пихты, купленными ею накануне Нового года.

Ветви, которые она приобрела на базаре за 350 рублей в последних числах декабря 2024 года, начали демонстрировать признаки активного роста в первые дни января 2025 года. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По ее словам, сначала ветки лежали на балконе, а 31 декабря женщина поставила их в воду с сахаром в доме. Елена говорит, что уже в первых числах января она заметила, что на них начали набухать белые бутоны. Они продолжали увеличиваться в размерах.

Знакомые Елены также были удивлены таким явлением, ведь пихта цветёт в мае, а зимой на ветках обычно не появляются бутоны. В интернете не удалось найти информации о зимнем цветении пихты.

Согласно энциклопедическим данным, пихта, как и другие хвойные деревья, цветёт весной, а завязи шишек появляются осенью.