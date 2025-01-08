Жителей Новосибирска весной ожидает автоматическое аннулирование регистрации автомобилей

Нововведение вступает в юридическую силу с 1 марта наступившего 2025 года.

Новые правила регистрации автомобилей допускают отмену требования о регистрации автомобиля новым владельцем в течение 10 дней после покупки.

В целях упрощения процесса передачи прав на транспортное средство с весны-2025 регистрация автомобиля на предыдущего владельца будет автоматически аннулироваться сразу после продажи.

Ещё одним весенним нововведением станет отмена проверки наличия полиса ОСАГО.

«При этом запрет на управление транспортным средством без действующего полиса остаётся в силе», — информирует портал Госуслуг.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее публиковал информацию о том, как рассчитать стоимость страховки за несколько минут.