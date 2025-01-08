Жителей Новосибирска ждёт самая короткая рабочая неделя 2025 года

Первая в наступившем году рабочая неделя начнётся в предстоящий четверг и закончится в пятницу.

Девятое и десятое января 2025 года сибиряки уже прозвали «разгоночной» рабочей неделей. Её уникальность в коротких сроках. Чаще всего в производственном календаре постпраздничные рабочие периоды состоят из трёх дней.

К примеру, промежуток между майскими праздниками в 2025 году станет именно такой укороченной рабочей неделей.

Судя по сетевым комментариям в городских пабликах, жителей Новосибирска вполне устраивает такое положение дел. Многие высказались за плавный и постепенный переход к рабочим будням после затяжных новогодних выходных.

Ранее портал «Сиб.фм» публиковал производственный календарь на 2025 год.