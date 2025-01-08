79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
08 января, 14:39
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
08 января, 14:39
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 14:00
общество

Жителей Новосибирска ждёт самая короткая рабочая неделя 2025 года

Ru.freepik.com

Первая в наступившем году рабочая неделя начнётся в предстоящий четверг и закончится в пятницу.

Девятое и десятое января 2025 года сибиряки уже прозвали «разгоночной» рабочей неделей. Её уникальность в коротких сроках. Чаще всего в производственном календаре постпраздничные рабочие периоды состоят из трёх дней.

К примеру, промежуток между майскими праздниками в 2025 году станет именно такой укороченной рабочей неделей.

Судя по сетевым комментариям в городских пабликах, жителей Новосибирска вполне устраивает такое положение дел. Многие высказались за плавный и постепенный переход к рабочим будням после затяжных новогодних выходных.

Ранее портал «Сиб.фм» публиковал производственный календарь на 2025 год.

#работа #Новый год #Новосибирск #график #длинные выходные
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в