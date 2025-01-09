9 января открывается денежное окно для двух знаков Зодиака – ловите момент

Наступивший 2025 год – про финансы и удачу. Однако заветные денежные окна открываются в особые дни и для разных знаков зодиака.

Этот январский четверг приготовил уникальное расположение планет для двух знаков Зодиака. Но приложить усилия, чтобы прорваться в астрологическое денежное окно придётся и им самим.

ТЕЛЕЦ

Удача любит смелых – утверждение очень актуально 9-го января для рождённых под этим созвездием. Тельцы и так считаются баловнями судьбы, но сегодня им стоит внимательно присмотреться к возможностям для вложения денег в долгосрочной перспективе (недвижимость, инвестпроекты).

Что касается «оперативного» везения, то он не заставит себя долго ждать. От тельцов потребуется лишь проявить гибкость, не упрямиться и отодвинуть в сторону свой консерватизм в отношении денег.

СКОРПИОН

Ещё один зодиакальный везунчик запрыгнет 9 января в денежное окно. Совет от звёзд – не теряйте разум. Ваша цель – внутренняя трансформация. Пришло время менять старые финансовые установки, чтобы находиться в потоке успеха и удачи весь год.

Помешать в этом вам смогут лишь собственная подозрительность и склонность к рискованным авантюрам. Доверяйте близким чуточку больше обычного.

Ранее «Сиб.фм» публиковал гороскоп на 2025 год.