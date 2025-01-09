Как на Руси боролись с бессонницей: мощные способы

В Древней Руси очень серьезно относились ко сну, поскольку, как и сегодня, люди тогда тоже сталкивались с проблемами бессонницы. Способы борьбы с этой напастью описали авторы «Русской семерки».

Почесывание ступней. Это действие, по мнению наших предков, отгоняло плохую энергетику и снимало усталость. У знатных людей были специальные женщины-чесальщицы, обычно из низших слоев общества, которые чесали стопы.

Матрасы и подушки из трав. Для этих целей собирались травы, такие как зверобой, чабрец, хмель и душица. Перед тем как лечь спать, травы мяли, чтобы усилить их аромат.

Взывание к языческим богам. В славянской мифологии существовала богиня по имени Дрема, отвечающая за сон и мечтания. Её часто вспоминали перед тем, как идти в постель.

Молитвы святым православной церкви. С приходом православия люди начали молиться. Чаще всего обращались к Иринарху или семи отрокам эфесским. Считалось, что Иринарх почти не спал в течение жизни, посвящая своё время служению Господу.