Как защитить губы зимой, чтобы не трескались от холода – полезные способы

Обветривание, сухость и шелушение – зимние проблемы с губами легко решатся, если применять три секретных простых методики ухода за тонкой кожей.

1. Наполнить губы влагой

За 20-30 минут до выхода на улицу нанести на губы питательный бальзам (любой на ваш вкус). Повторять столько раз, сколько выходите на мороз и перед сном. Продолжать увлажнение до наступления теплого сезона.

2. Регулярно отшелушивать

Каждый раз принимая душ, применять для губ специальный скраб. Это может быть готовый вариант из магазина или смесь мёда и сахара. Чем меньше омертвевших клеток останется на губах, тем больше они будут гладкими и приобретут здоровый розовый оттенок.

3. Защитить от солнца

Ультрафиолетовое излучение никто не отменял. Даже зимой оно способно навредить тонкой коже губ. Но тут всё просто: помады и бальзамы с SPF вам в помощь.

Отметим, что текст носит информационный характер, не является медицинским назначением, а для полной картины требуется консультация специалиста.

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