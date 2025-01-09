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общество

Картофель и мужское либидо – новейшее открытие учёных

Ru.freepik.com

Эксперты передового медицинского центра университета Мэриленд опубликовали неожиданные итоги исследования о влиянии популярного овоща на мужское либидо.

Секрет такого неожиданного эффекта картофеля кроется, как выяснилось, в его составе. Доподлинно известно, что этот древнейший овощ буквально напичкан макро и микроэлементами: железо, фосфор, кальций, магний и цинк, а также витамины С и В6.

Однако на мужское либидо наибольшее влияние оказывают картофельные углеводы. Именно они расширяют кровеносные сосуды, снабжающие кровью мужские половые органы.

Правда, учёные допускают важную оговорку (она подтвердилась годами исследований) о том, что при употреблении картофеля важен способ его обработки.

Как это ни печально для любителей фри (блюдо чаще всего выбирают мужчины), но наряду с чипсами такой картофель толь ко отнимет мужское здоровье. Причина в крахмале и токсичных веществах, которые выделяются про обжаривании.

Зато учёные выявили самый полезный для мужского либидо способ приготовления картофеля – это запекание (в идеале вместе с кожурой). При таком подходе повысится не только половая сила, но ещё снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Напомним, ранее мы писали про пять способов сохранить мужское здоровье.

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Оксана Чешенок
журналист

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