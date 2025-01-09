Клиническая смерть и кома – что случилось с Тиграном Кеосаяном и почему родные скрыли информацию о его здоровье

На днях супруга знаменитого российского режиссёра Маргарита Симоньян написала в своём телеграмм-канале горестную весть о критическом состоянии здоровья мужа. Однако по факту Тигран Кеосаян находится в реанимации с прошлого 2024 года.

В финале 2024 года знаменитый режиссёр, сценарист и актёр Тигран Кеосаян принял участие в вечерней программе Владимира Соловьёва. На телеэкране он смотрелся довольно бодрым и уж точно больным не казался. Потому 8-го января нового 2025 года сообщение его супруги о клинической смерти мужа и дальнейшей коме стало громом среди ясного неба.

Как выяснилось, в тяжелом бессознательном состоянии режиссёр находится давно. По словам радиоведущего Никиты Небылицкого, Тигран попал в реанимацию ещё 27 декабря 2024 года и с тех пор не приходил в сознание.

Никаких комментариев на этот счёт ни родные, ни медики не дают. Поклонники таланта Тиграна не на шутку встревожены и активно пишут слова поддержки в Сети.

По их предположениям, причиной сбоя в работе организма могли стать давние проблемы с сердцем (Кеосаян ранее перенёс операцию), а также его колоссальное пристрастие к курению. Информацию о проблемах в сердечно-сосудистой системе Тиграна неоднократно озвучивала и его супруга Маргарита.

Отметим, свой 59 день рождения Тигран Кеосаян встретил в реанимации (дата его рождения 4 января 1966 года).

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как пенсионеру из Новосибирской области сделали две операции на сердце за три дня.