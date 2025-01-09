Народные приметы 9 января: что можно и нельзя делать

9 января по народному календарю отмечается Степанов день.

В этот день завершается период Святок, и, как правило, на улице стоит мороз, что символизирует наступление настоящей зимы.

Исторически 9 января был днем найма работников, и в этот день люди могли выразить свое недовольство хозяину и отказаться от заключения договора. Также уделяли внимание лошадям, поив их водой, пропущенной через серебряное сито.

На Степана в России традиционно нанимали пастухов, которых угощали и чествовали. В этот день также проводились обряды, направленные на защиту от сглаза и ведьм. Для защиты жилища от нечистой силы ставили осиновые колья по углам двора, веря, что это не позволит ведьмам зайти в дом.

Молодежь часто устраивала ряженые шествия по дворам, а девушки гадали на замужество. В народе существовало несколько примет: не следует выбрасывать хлебные крошки, иначе деньги могут начать утекать из семьи, нельзя грустить или плакать, чтобы не привлечь несчастья, а также не рекомендуется выливать воду из ведра до полуночи — иначе слитые печали вернутся в тройном размере.

Кроме того, в этот день считалось неправильным отказывать в помощи нуждающимся, так как это могло привести к 33 несчастьям.