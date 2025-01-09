Новосибирск готовится стать центром производства российских беспилотников

Новосибирск станет центром разработки российских БПЛА.

В Новосибирской области планируют открыть центр для разработки и производства средних и тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что БПЛА будут использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, логистике и государственной службе.

На проект в 2025 году выделено около одного миллиарда рублей. Производство сосредоточат на использовании отечественных комплектующих. Подготовку кадров для отрасли возьмёт на себя Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Ожидается, что к работе подключатся около 200 специалистов, также еще одним партнёром станет Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина.

Напомним, что атомный тест-драйв прошло устройство в Новосибирске