Новые выплаты и маткапитал. Какие меры поддержки окажет государство для многодетных семей в 2025 году

В 2025 году в России будет продолжен фокус на социальной поддержке, особенно в отношении многодетных семей. Поддержка не будет ограничиваться только выплатами. Рассмотрим основные меры в этой области: в частности, в российских отелях появятся специальные номера для больших семей.

Роль Года семьи в изменении политики

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко отметила, что 2024 год стал поворотным для демографической политики государства, благодаря провозглашению Года семьи. С его начала государство определило приоритеты — развитие института семьи и создание комфортных условий для рождения детей, подчеркнула сенатор.

Поддержка семей в 2024 году

Выплаты и материнский капитал

Согласно Святенко, с момента рождения ребенка семьи получают разные формы господдержки, включая пособия по беременности и родам, единовременную выплату при рождении, материнский капитал, а также пособия по уходу за малышом до 1,5 лет. Малообеспеченным и многодетным семьям доступны дополнительные формы помощи.

"В 2024 году разработана стратегия реализации семейной и демографической политики и поддержки многодетности до 2036 года. Во всех государственных программах и нацпроектах акцент будет сделан на семьях," — прокомментировала Инна Святенко.

Сейчас на портале Госуслуг доступен специализированный сервис для многодетных семей, где услуги предоставляются по принципу «одного окна», упрощая процедуру получения выплат.

Приоритет семей

По словам Святенко, в настоящее время вопросы семейной поддержки занимают центральное место в деятельности сенаторов. При принятии решений в первую очередь учитываются интересы семей.

Туризм с упором на семью

В качестве примера приоритета семейных ценностей сенатор упомянула инициативы в рамках нацпроекта «Туризм». Она указала, что строящимся гостиницам может быть предписано предусматривать номера для больших семей. Подобные требования предполагается учитывать и в придорожных отелях с учетом нужд семей с детьми.

Реакция Путина на запросы о жилье

По словам сенатора, Владимир Путин в конце 2024 года поручил разработать программы льготной ипотеки на вторичное жилье. Кроме того, благодаря сенаторскому предложению, было введено ограничение на продажу непригодного для проживания жилья с использованием маткапитала.

Забота о семьях — общее дело

Святенко подчеркнула, что создание комфортной среды для семей — это не только обязанность государства, но и весь общества. На текущий момент около 70% малого и среднего бизнеса и 85% крупного имеют корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми.

В целом, она отметила необходимость уточнить приоритеты горожан. Если требуется доступная медицина, нужно строить и оснащать поликлиники и семейные центры здоровья. Также важно обновлять инфраструктуру в области спорта, туризма и других сфер.

Улучшение питания

В 2025 году Совет Федерации продолжит работу по законодательным инициативам для обеспечения здорового питания детей до трех лет, включая пропаганду грудного вскармливания и поддержку отечественного производства гипоаллергенных продуктов, подытожила Святенко.