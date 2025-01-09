С 1 февраля в России проиндексируют пенсии для нескольких категорий граждан

С 1 февраля 2025 года будут проиндексированы пенсии нескольким категориям граждан России.

Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Российская газета».

Во-первых, будет проведена дополнительная индексация пенсий с учетом инфляции по итогам прошлого года. Во-вторых, россияне, которым в январе исполнилось 80 лет, получат фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.

Также с 1 февраля увеличатся доплаты к пенсиям работников угольной промышленности. Эти доплаты будут пересчитаны индивидуально для каждого получателя, при этом право на доплату имеют граждане, проработавшие в отрасли не менее 25 лет.

Кроме того, увеличатся доплаты к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации. Эта мера коснется мужчин с выслугой лет не менее 25 лет и женщин, проработавших в профессии не менее 20 лет.