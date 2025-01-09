Ученый утверждает, что этот год станет переломным для всего мира.

2025 год, словно привлекательная женщина в баре, приковывает к себе внимание, и каждый стремится высказать свое мнение о нем. Не остался в стороне и известный афганский математик Сидик Афган. Проведя сложные расчеты, он пришел к выводу: крупные мировые державы ожидают серьезные изменения, и Россия не станет исключением.

Кто такой Сидик Афган?

Сидик Афган, также известный как Мохаммед Сидик Кодамани, родился в Афганистане и уже к юношескому возрасту добился значительных успехов в научной сфере. Среди его достижений — разработка формулы для вычисления обратного бинома Ньютона, а также создание собственной теоремы «математической философии», которая позволяет анализировать взаимосвязь событий и предсказывать будущее. Благодаря своим расчетам, Афган заранее предвидел распад Советского Союза, избрание Барака Обамы президентом США и начало конфликта в 2014 году.

Сидик долгое время учился в СССР, где глубоко погрузился в изучение истории страны. Даже проживая в Турции, он продолжает размышлять о судьбе России и рассчитал ее будущее вплоть до 2925 года. Конечно, мы не будем заглядывать так далеко, но можем узнать, что предсказывает Сидик для России в 2025 году.

Международные отношения

Ученый подчеркивает, что в 2025 году международная обстановка вокруг России изменится кардинально. Страна обретет новых союзников, которые помогут ей укрепить свои позиции на мировой арене.

Сидик уверен, что 2025 год станет началом формирования нового подобия Советского Союза, в который захотят войти даже те государства, которые ранее не рассматривали возможность объединения с Россией.

— В 2025 году Россия объединится с соседними странами и станет ядром этого союза. СССР возродится, но в иной форме, — заявил математик.

Что касается отношений России и США, то, по расчетам Сидика, к 2025 году страны достигнут взаимопонимания, причем Россия займет в этих отношениях лидирующую позицию.

Будут ли новые конфликты в 2025 году?

По словам ученого, для всего мира 2025 год не станет спокойным. Он предсказывает катаклизмы и новые формы противостояний, которых уже не избежать.

— Мир столкнется с хаосом: экологические проблемы, наводнения, землетрясения. Начнется технологическая война, которая будет вестись через интернет и телефонные сети, — уверен Сидик Афган.