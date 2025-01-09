Стало известно, куда можно сдать елку в Новосибирске

В Новосибирске опубликовали адреса пунктов приема елок после Нового года.

В Telegram-канале мэрии Новосибирска сообщили о том, что все местные жители, в том числе и продавцы, смогут сдать елки после новогодних праздников для утилизации. Уточняется, что их ветки измельчат в мелкие щепки и превратят в ароматную подстилку для животных зоопарка им Р.А. Шило.

В случае если нет возможности увезти елку в пункт приема самостоятельно, ее можно отнести на контейнерную площадку для крупногабаритных отходов.

Адреса, где будут принимать елки:

- автобусная остановка на территории ТЦ «МЕГА» (с 15 по 25 января с 12:00 до 20:00);

- улица Профилактическая, 73 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00);

- улица Малыгина, 23/2 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Перед сдачей деревьев обязательно нужно освободить их от новогодних украшений.