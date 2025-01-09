Старые занавески, как новенькие – копеечный метод отбеливания тюля без соды

Многие россиянки выбирают для интерьеров своего жилья белоснежные тюлевые занавески. Однако они желтеют от солнца и пыли, попадающей через окна. Ниже – эффективный и простой метод, при котором не используется сода, но тюль возвращается к своей первозданной белизне.

Главная «хитрость» в кальцинированной соли. В отличие от пищевой, она работает в разы лучше.

1. Приготовьте смесь (объем рассчитывается от размера ваших занавесок) из горячей воды, натёртого хозяйственного мыла (самого недорогого) нескольких ложек кальцинированной соды (продаётся в любом хозяйственном магазине или отделе) – размешивайте до полного растворения всех ингредиентов.

2. Замочите в растворе занавески на 4 часа – периодически переворачивайте мокрую ткань.

3. Стирайте в машинке на «деликатном» режиме.

Напомним, ранее мы писали о главной хитрости прачечных в гостиницах.