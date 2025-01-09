Суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске

В Новосибирске закрыли дело, где протаранили семь машин.

Мировой суд Заельцовского района Новосибирска закрыл уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который летом прошлого года протаранил семь автомобилей — мужчину обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества, однако позже действия были переквалифицированы как уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Согласно материалам суда, 11 декабря 2024 года дело было прекращено.

В результате водителю назначили меру уголовно-правового характера на основании статьи 25.1 УПК РФ — она предусматривает возможность освобождения от ответственности при условии возмещения ущерба.

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