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общество

Успех придёт после Рождества – крупный куш сорвёт один знак Зодиака 9 января 2025

Pikabu.ru

Период после Рождества в астрологии считается особенным, он открывает двери к невероятным финансовым удачам и неожиданным поворотам судьбы.

9 января 2025 года, как начало больших перемен, отыграется у всех представителей Зодиакальной дюжины. Однако всего один из них будет втянут в финансовый поток и получит шанс на крупный выигрыш.

ВЕСЫ

В такие энергетические сильные дни, как после Рождества, астрологи советуют рождённым под этим созвездием покупать лотерейный билет. И это только начало. Сегодня всё, что связано с финансами (информация, предложения) будет идти к Весам в руки и в голову. Без значительных изменений в вашей финансовой жизни 9 января точно не обойдётся!

Если не верите в слепую удачу (лотереи, акции и т.д.), то обратите внимание на инвестирование денег – действуйте решительно и пробуйте всё новое.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как Сидик Афган представил оптимистичный прогноз для России на 2025 год.

#Новый год #Новосибирск #рождество #гороскоп #январь #астропрогноз #астрологический прогноз
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Оксана Чешенок
журналист

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