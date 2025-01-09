В 2025 году на пенсию никто не выйдет: шокирующее заявление

Пенсионная реформа в России, начавшаяся в 2019 году, предполагает постепенное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. К 2028 году женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. До реформы эти показатели составляли 55 и 60 лет соответственно. Рассмотрим, как новые правила повлияют на пенсионные выплаты в 2025 году и кто всё же сможет получить статус пенсионера.

Что изменилось в результате реформы

Главное изменение заключается в том, что в 2025 году выход на пенсию на общих основаниях будет невозможен. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2023 году и повторится в 2027 году. Это связано с тем, что с 2023 года пенсионный возраст увеличивается на один год каждые два года. Ранее повышение происходило более плавно — на полгода ежегодно.

Однако реформа не ограничивается только увеличением возраста. Для получения страховой пенсии требуется накапливать всё больше пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов — ИПК). Страховая пенсия по старости — это регулярные выплаты для граждан, достигших установленного возраста, имеющих минимальный страховой стаж и необходимое количество ИПК.

Кроме того, реформа включает и другие изменения: налоговые льготы, послабления в вопросах наследства, пособий и алиментов для предпенсионеров, а также ежегодное увеличение средней пенсии по старости примерно на 1000 рублей.

Кто всё же сможет выйти на пенсию в 2025 году

Несмотря на общие ограничения, некоторые категории граждан смогут получить право на заслуженный отдых. Рассмотрим их подробнее.

Многодетные матери. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины с тремя детьми могут уйти на отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50. При этом младшему ребёнку должно быть больше 8 лет.

Граждане с длительным трудовым стажем. Пенсия назначается на два года раньше: мужчины могут уйти в 63 года, а женщины — в 58, при условии наличия 42 и 37 лет стажа соответственно.

Предпенсионеры. Для этой категории важно быть безработными и состоять на учёте в центре занятости не менее двух лет. При этом потеря работы должна произойти не по их вине, например, из-за сокращения штата или окончания срочного трудового договора.

Работники вредных и опасных производств. Существует два списка профессий, позволяющих выйти на пенсию раньше срока. По первому списку мужчины могут уйти в 50 лет, а женщины — в 45, при условии работы в таких профессиях, как шахтёр, газовщик или бортпроводник, в течение 7,5 лет (для женщин) или 10 лет (для мужчин). Общий стаж должен составлять 15 и 20 лет соответственно.

По второму списку пенсионный возраст выше: 55 лет для мужчин и 50 для женщин. Срок работы на вредных производствах (например, асфальтобетонщик, аппаратчик по сушке торфа, слесарь-ремонтник металлургических производств) составляет 10 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин, а общий стаж — 20 и 25 лет соответственно.

Инвалиды войны. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50, при наличии стажа 25 и 20 лет соответственно.

Жители Крайнего Севера. Они могут уйти на пенсию по старым правилам: мужчины в 60 лет, женщины в 55. При этом требуется 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Общий стаж должен составлять 30 лет для мужчин и 25 для женщин.

Работники сферы культуры, образования и здравоохранения. После 25 лет работы они могут выйти на досрочную пенсию через три года после набора необходимого стажа.

Размер пенсии в 2025 году

Сумма выплат зависит от количества накопленных баллов и наличия дополнительных льгот. По словам министра финансов Антона Силуанова, средний размер пенсии по старости составит 24 тысячи рублей.

Для тех, кто уже получает пенсию, в январе будет проведена индексация на 7,3%. Средняя прибавка составит не менее 1300 рублей, как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Граждане, получающие пенсию до 12 января, получат выплаты в конце декабря. Остальным средства будут перечислены в соответствующие даты января 2025 года, — заявил глава Соцфонда Сергей Чирков.

Социальные пенсии, включая выплаты для людей с инвалидностью и тех, кто не имеет права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, также вырастут. Их индексация на 14,75% произойдёт в апреле. В результате средний размер социальной пенсии увеличится с 13 475,96 до 15 456,93 рубля.