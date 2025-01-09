В Новосибирске автоэксперт Франк прокомментировал введение новых штрафов за нарушение ПДД

Автоэксперт Илья Франк сообщил о введении новых штрафов за нарушения ПДД, которые начали действовать с 1 января 2025 года. Размеры некоторых штрафов выросли в полтора раза, а скидка за своевременную оплату сократится вдвое – с 50% до 25%.

Наиболее серьезные изменения коснулись штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствования. Если сейчас сумма составляет 30 000 рублей, то с 2025 года она увеличилась до 45 000 рублей. Штраф за выезд на встречную полосу поднялся с 5000 до 7500 рублей, а за непристегнутый ремень водителям придется платить уже 1500 рублей вместо прежней тысячи.

«Штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки также вырастут. Сейчас они варьируются от 500 до 5000 рублей, а с нового года составляют от 750 до 7500 рублей. За причинение легкого вреда здоровью штраф увеличен с 2500–5000 рублей до 3700–7500 рублей. За повреждения средней тяжести наказание выросло с 10 000 –25 000 рублей до 25 000–37 500 рублей», — прокомментировал Сиб.фм Илья Франк.

Собранные средства от штрафов планируется направить на развитие дорожной инфраструктуры, установку камер видеонаблюдения и модернизацию служб, контролирующих соблюдение ПДД. Эти меры призваны повысить безопасность как водителей, так и пешеходов, отметил автоэксперт.

Илья Франк подчеркнул, что повышение штрафов, хотя и не самый популярный метод, может быть эффективным для снижения числа нарушений. Он считает, что такие меры помогут дисциплинировать водителей. Однако эксперт также отметил, что для улучшения ситуации на дорогах важно не только ужесточать наказания, но и создавать комфортные условия для всех участников дорожного движения.