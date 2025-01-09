Стал известен график работы тест-мобиля в Новосибирске

Экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С можно пройти в Новосибирске.

До конца января 2025 года все жители Новосибирска смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.

Расписание и адреса работы тест-мобиля:

09.01 – пл. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;

10.01 — Привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;

13.01 — Театральный сквер;

15.01 — пр. К. Маркса, 49. Площадка перед КТ «Аврора»;

17.01 — ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива;

20.01 — пл. Пименова (ГПНТБ);

22.01 — ул. Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького;

24.01 — пл. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;

27.01 — пр. Дзержинского, 2/2, метро Березовая роща;

29.01 — ул. Одоевского, 1/12;

31.01 — Привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».

Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1»: +7(383)218-20-38.