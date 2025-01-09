Стал известен график работы тест-мобиля в Новосибирске

Экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С можно пройти в Новосибирске.
До конца января 2025 года все жители Новосибирска смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.
Расписание и адреса работы тест-мобиля:
09.01 – пл. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;
10.01 — Привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;
13.01 — Театральный сквер;
15.01 — пр. К. Маркса, 49. Площадка перед КТ «Аврора»;
17.01 — ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива;
20.01 — пл. Пименова (ГПНТБ);
22.01 — ул. Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького;
24.01 — пл. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;
27.01 — пр. Дзержинского, 2/2, метро Березовая роща;
29.01 — ул. Одоевского, 1/12;
31.01 — Привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».
Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1»: +7(383)218-20-38.