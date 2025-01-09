В Новосибирске опубликован предварительный прогноз погоды на февраль

В Новосибирске начало февраля будет умеренно морозным. Такие данные приводит «Яндекс Погода», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В первую неделю месяца дневные температуры будут варьироваться от −3°C до −11°C, а ночные опустятся до −14°C.

1 февраля дневная температура составит −3°C. Однако ночью немного похолодает до −4°C.

2 февраля ожидается значительное снижение температуры: днем будет −8°C, а ночью до −12°C.

3 февраля станет самым холодным днем недели с дневной температурой −11°C и ночной −13°C.

4 февраля дневные и ночные температуры сравняются, составив −10°C.

5 февраля ожидается потепление до −8°C днем, ночью температура снизится до −12°C.

6 февраля днем будет −9°C, а ночью −10°C.

7 февраля температура сохранится на уровне −9°C днем, а ночью похолодает до −14°C.

Снегопады в этот период маловероятны. Однако сохраняется вероятность слабого снега в ночные часы.