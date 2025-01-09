В Новосибирске семейный капитал увеличен до 154 тыс руб

До 154 тысяч рублей увеличен семейный капитал в Новосибирске.

В пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что размер выплаты за рождение третьего ребенка увеличился до 154 344 рублей после ежегодной индексации. В прошлом году сумма составляла 146 715 рублей.

Чаще всего деньги направляют на улучшение жилищных условий – более 30 тысяч случаев, популярны также покупка автомобилей — 9 364 сертификата и оплата образования — 2 504 семьи.

Напомним, что опубликован рейтинг самых дорогих автомобилей люксового сегмента в Новосибирской области