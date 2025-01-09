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общество

В Новосибирске ударит мороз в -31 градус в январе

Фото: Pexels.com

Стало известно, когда в Новосибирске ударят сильные морозы.

По данным сервиса «Яндекс погода», в Новосибирске ожидаются морозы до -31 градуса. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет варьироваться от −16°C до −19°C, а в дальнейшем в ночные часы могут быть зафиксированы ещё более низкие температуры.

9 января ожидаются морозы с температурами от −5°C до −15°C. Во второй половине месяца температура будет колебаться в пределах −10°C до −31°C.

Только в последние дни месяца, с 21 по 31 января, температура немного повысится, и дневные значения будут колебаться от −5°C до −14°C.

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Игорь Кириченко
Журналист

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