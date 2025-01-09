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общество

В Новосибирске увеличилось число детей, нуждающихся в помощи

Фото: Русфонд

В Новосибирске подвели итоги благотворительной деятельности за год.

По данным новосибирского бюро Русфонда, в 2023 году помощь получили около 2400 детей, что на 200 больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам руководителя бюро Екатерины Кузнецовой, чаще всего за поддержкой обращались семьи детей с диагнозами детский церебральный паралич (ДЦП) и расстройствами аутистического спектра. Основной вид помощи — реабилитация и лечение.

Количество обращений от родителей детей с тяжелыми заболеваниями продолжает расти. Специалисты Русфонда отмечают, что за последние годы эта тенденция сохраняется.

Русфонд и региональные благотворительные организации продолжают привлекать средства и оказывать помощь детям, нуждающимся в поддержке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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