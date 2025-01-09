В Новосибирске выросла доля наркопреступлений среди подростков

Доля наркопреступлений среди несовершеннолетних выросла в столице Сибири.

Как сообщает информационный портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии города, в 2024 году в столице Сибири доля наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилась на 15,4%, а случаев отравлений запрещенными веществами среди подростков стало больше на 46,7%.

«В числе причин, влияющих на обострение данных показателей, важными являются: доступность информации о наркотиках в сети Интернет, деформация семейного воспитания, провоцирующая роль СМИ», — уточнили в пресс-центре.

В то же время общее количество наркопреступлений в Новосибирске сократилось на 55,1%, а доля подобных нарушений в общей криминальной статистике снизилась на 7% и составила 5,2%.