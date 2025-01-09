В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж

В манеже ЦСП «Заря» 5 января стартовали игры Всероссийского детского турнира по футболу «Рождественский кубок имени М.Н. Начкебия». За несколько дней соревнований юные футболисты из разных городов России не только показали свой спортивный потенциал, но и зарядили зрителей яркими эмоциями. Сиб.фм публикует лучшие кадры с «Рождественского кубка».

На церемонии закрытия присутствовали известные личности: начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов, легенда новосибирского футбола Муртаз Начкебия, директор медиахолдинга «Сиб.фм Group» Марина Волк и другие почетные гости.

«Такие турниры помогают детям заряжаться позитивом, заниматься спортом и укреплять командный дух. Даже если результат не всегда соответствует ожиданиям, это шаг к будущим победам», — отметил Константин Катионов.







Юные спортсмены показали высокий уровень игры, а тренеры отметили, что для детей это был не только спортивный, но и важный образовательный опыт.

Победители турнира 2013 год:

1 место — Алтай (Барнаул)

2 место — СШ (Бердск)

3 место — Спартак (Новокузнецк)



2017 год:

1 место — Сибиряк (Новосибирск)

2 место — Динамо (Новосибирск)

3 место — Кристалл (Бердск)

Индивидуальные награды



Лучший игрок 2013 года — Гореликов Артем.



Лучший игрок 2017 года — Кавшура Михаил.



Также были отмечены лучшие вратари, защитники, нападающие и даже представительница прекрасного пола — Василиса Соболева.

Тренеры команд-победителей подчеркнули высокий уровень организации и атмосферу турнира.



«Это был замечательный праздник для детей и родителей. Атмосфера, соперники, новые знакомства — всё на высшем уровне», — поделился Георгий Роганов, тренер команды «Алтай 2013».



Отметим, что турнир состоялся благодаря поддержке управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, а также Федерации футбола Новосибирской области, которые внесли значительный вклад в организацию мероприятия и развитие детского спорта в регионе.