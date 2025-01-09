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афиша общество

В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж

Фото: Елена Правосудова

В манеже ЦСП «Заря» 5 января стартовали игры Всероссийского детского турнира по футболу «Рождественский кубок имени М.Н. Начкебия». За несколько дней соревнований юные футболисты из разных городов России не только показали свой спортивный потенциал, но и зарядили зрителей яркими эмоциями. Сиб.фм публикует лучшие кадры с «Рождественского кубка».

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 7

На церемонии закрытия присутствовали известные личности: начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов, легенда новосибирского футбола Муртаз Начкебия, директор медиахолдинга «Сиб.фм Group» Марина Волк и другие почетные гости.

«Такие турниры помогают детям заряжаться позитивом, заниматься спортом и укреплять командный дух. Даже если результат не всегда соответствует ожиданиям, это шаг к будущим победам», — отметил Константин Катионов.

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 10

Юные спортсмены показали высокий уровень игры, а тренеры отметили, что для детей это был не только спортивный, но и важный образовательный опыт.

Победители турнира 2013 год:

1 место — Алтай (Барнаул)
2 место — СШ (Бердск)
3 место — Спартак (Новокузнецк)

2017 год:
1 место — Сибиряк (Новосибирск)
2 место — Динамо (Новосибирск)
3 место — Кристалл (Бердск)

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 12

Индивидуальные награды

Лучший игрок 2013 года — Гореликов Артем.

Лучший игрок 2017 года — Кавшура Михаил.

Также были отмечены лучшие вратари, защитники, нападающие и даже представительница прекрасного пола — Василиса Соболева.

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирске завершился «Рождественский кубок» — один из самых ярких детских турниров года. Фоторепортаж 14

Тренеры команд-победителей подчеркнули высокий уровень организации и атмосферу турнира.

«Это был замечательный праздник для детей и родителей. Атмосфера, соперники, новые знакомства — всё на высшем уровне», — поделился Георгий Роганов, тренер команды «Алтай 2013».

Отметим, что турнир состоялся благодаря поддержке управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, а также Федерации футбола Новосибирской области, которые внесли значительный вклад в организацию мероприятия и развитие детского спорта в регионе.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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