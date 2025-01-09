В России заявили о новой пенсионной реформе

В Государственной Думе обсудили возможность возврата к прежнему пенсионному возрасту в России. Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что на данный момент снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин невозможно.

Ранее Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и руководитель Союза пенсионеров Московской области, высказал мнение о необходимости возврата к прежним нормам пенсионного возраста из-за сокращения продолжительности жизни в стране.

Бессараб отметила, что, согласно статистике, действительно наблюдалось снижение продолжительности жизни в период пандемии коронавируса, однако сейчас ситуация постепенно улучшается. Это связано с достижениями в медицине, что является общемировой тенденцией.

Она также подчеркнула, что в развитых странах число долгожителей продолжает расти. Например, в регионах России уже стало традицией поздравлять граждан, достигших 100-летнего возраста.

«Мы прикладываем усилия для продления активного долголетия и радуемся тому, что продолжительность жизни увеличивается», — сказала Бессараб. Однако она добавила, что из-за демографического спада численность трудоспособного населения сокращается. На сегодняшний день в России насчитывается 42,8 миллиона пенсионеров и около 75 миллионов человек трудоспособного возраста.

«На данный момент мы не видим предпосылок для снижения пенсионного возраста», — заявила депутат. Она также отметила, что в будущем, с развитием роботизации и автоматизации, может возникнуть необходимость пересмотра возраста выхода на пенсию, так как люди смогут работать меньше.