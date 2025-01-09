Жители Новосибирска массово приобретают новые транспортные карты

По данным транспортного оператора, на 9 января было продано более 3500 карт «Тройка».

Продажа карт началась 20 декабря 2024 года, а окончательное переключение муниципальной системы общественного транспорта на новую платежную инфраструктуру произошло 1 января. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Стоимость одной поездки при использовании карты «Тройка» составляет 40 рублей — полная стоимость по действующим тарифам. Для получения скидки или безлимитного абонемента пассажиры могут привязать карту к банковской карте «МИР» через сервис Карты жителя Новосибирской области.

Также в Новосибирске доступны новые социальные карты и карты для школьников и студентов, но их спрос пока невелик, так как пассажиры могут продолжать использовать старые карты, пополняя их в новой системе. На сегодняшний день более 220 тысяч социальных транспортных карт уже пополнены и используются.