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общество

Жители Новосибирска массово приобретают новые транспортные карты

Фото: BFM-Новосибирск

По данным транспортного оператора, на 9 января было продано более 3500 карт «Тройка».

Продажа карт началась 20 декабря 2024 года, а окончательное переключение муниципальной системы общественного транспорта на новую платежную инфраструктуру произошло 1 января. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Стоимость одной поездки при использовании карты «Тройка» составляет 40 рублей — полная стоимость по действующим тарифам. Для получения скидки или безлимитного абонемента пассажиры могут привязать карту к банковской карте «МИР» через сервис Карты жителя Новосибирской области.

Также в Новосибирске доступны новые социальные карты и карты для школьников и студентов, но их спрос пока невелик, так как пассажиры могут продолжать использовать старые карты, пополняя их в новой системе. На сегодняшний день более 220 тысяч социальных транспортных карт уже пополнены и используются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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