Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске

С 4 по 8 января в парке «Арена» в Новосибирске прошел традиционный ежегодный Сибирский конкурс снежной скульптуры, а 4 и 5 января на Новой ледовой арене был представлен новый музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик», партнером этих мероприятий стал Банк Уралсиб.

В ледовом музыкальном спектакле приняли участие самые яркие представители российского фигурного катания. На лед вышли профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. Музыкальное сопровождение шоу включало авторскую переработку классического произведения Петра Ильича Чайковского, новые инструментальные композиции и авторские песни. Также, в постановке были задействованы артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты. Спектакль сопровождало световое мультимедийное шоу. Новосибирцы и гости города получили от «Настоящего Щелкунчика» незабываемые впечатления.

А 4 января 2025 года, в Новосибирске в парке «Арена» стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры, где мастера на протяжении 4 дней создавали свои снежные композиции. Тематика фестиваля была посвящена российским рекам и музыке, победителей конкурса объявили 8 января. Команда Октябрьского района Новосибирска получила подарки от Банка Уралсиб.

«Мы впервые стали партнерами ледового шоу и фестиваля снежной скульптуры, и рады тому, что при нашем участии прошли такие интересные и яркие события, подарившие тысячам новосибирцев прекрасное праздничное настроение», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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